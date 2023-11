Parrainage: Babacar Diop bloqué à Sédhiou...

Candidat à la Présidentielle de 2024, j'ai entamé une tournée politique de collecte de parrainage dans la région de Sédhiou. Elle a débuté ce samedi 4 novembre et se poursuivra jusqu'au lundi 6 novembre 2023.



Cependant, le préfet du département de Sédhiou a émis une injonction, exigeant l'arrêt immédiat de cette opération. Je tiens à souligner que ma tournée de collecte de parrainage s'inscrit dans le cadre du processus démocratique et respecte toutes les lois et réglementations en vigueur dans notre pays.



Je souhaite clairement indiquer que je vais poursuivre mon programme conformément à l'agenda établi par mon équipe.



J'attends donc le prefet et le commissaire de Sédhiou de pied ferme sur le terrain. Ils seront les seuls et uniques responsables des éventuels désagréments ou conséquences qui découleraient de l'interruption de cette tournée mais également de tout ce qui arrivera aux membres de mon équipe.



Je les mets en garde contre toute violation des droits démocratiques et de la liberté d'expression des citoyens.



J'interpelle la communauté 'nationale et internationale à surveiller de près cette situation et à garantir le respect des principes démocratiques au Sénégal afin de permettre aux citoyens de s'exprimer librement et de parrainer leur candidat de choix.



Babacar Diop,

Candidat à la Présidentielle de 2024