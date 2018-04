Parrainage: Confrontation entre jeunes et policiers à la place du Soweto

Les tirs de grenades lacrymogène ont commencé aux alentours de l’Assemblée nationale, plus précisément sur le Boulevard de la République. Des policiers ont tiré sur un groupe de manifestants qui voulait forcer le barrage pour accéder à la place Soweto.



Une dame présente sur les lieux a été blessée. Le restaurant Elysée a été également endommagé. Les manifestations se poursuivent dans le centre ville où les policiers et les manifestants jouent à cache-cache.

