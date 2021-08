Parrainage: La future université de Matam portera le nom de Pr. Souleymane Niang Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|

La future université de Matam portera officiellement le nom de Souleymane Niang, ancien recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a annoncé, mardi, le chef de l’État, Macky Sall. ’’Pour honorer la mémoire du parrain de cette présente édition, je vous annonce ici que la future université de Matam portera le nom de Souleymane Niang’’, a-t-il déclaré à l’occasion de la cérémonie de remise des prix du concours général, édition 2021. Le Recteur Souleymane Niang a marqué l’institution de son empreinte. De 1986 à 1998, soit 12 ans, il a présidé aux destinées de cette communauté. Professeur titulaire de classe exceptionnelle de Mathématiques-Mécanique, cet éminent scientifique, parrain du Concours général 2021, reste jusqu’à ce jour l’un des recteurs le plus emblématiques de l’histoire de l’université de Dakar. ’’Auteur de plusieurs ouvrages en mécanique, géométrie et algèbre, la vie et l’oeuvre de Souleymane Niang qui a éclairé plusieurs générations, méritent d’être données exemple à la jeunesse’’, a dit le président de la République. A l’en croire, le recteur honoraire de l’Ucad était ’’un grand défenseur des valeurs pédagogiques qui devaient être celles de l’autorité.’’ ’’Je l’ai personnellement connu quand j’étais étudiant, engagé à l’IST et lui doyen de la faculté des sciences et techniques. Il était très rigoureux, ouvert et inflexible sur le respect du quantum horaire’’. Selon Macky Sall, le professeur Souleymane Niang résumait en lui ’’des qualités humaines et intellectuelles exceptionnelles, rares de nos jours’’.



