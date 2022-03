Parrainage: Le "Oui mais" de Boubacar Diallo, président de Nouvelle Vision pour le Sénégal (NVS)

Selon le président de Nouvelle Vision pour le Sénégal (NVS), Boubacar Diallo, le parrainage est une bonne chose si c'est pour rationaliser nos ressources financières, d'autant que les élections coûtent cher. "On avait 47 listes lors des Législatives passées et on a trouvé un consensus pour permettre aux électeurs de prendre 5 bulletins. Mais si c'est pour filtrer et barrer la route à certains acteurs qui pourraient gêner, ce n'est pas normal. La démocratie doit être au-delà de tout cela", a-t-il dit.