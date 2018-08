Parrainage: Le Pds vise 300 000 signatures

Au moment où le candidat de la coalition présidentielle, Macky Sall, lance, ce mercredi, sa campagne de collecte de parrainages, le Parti démocratique sénégalais (Pds), de son côté, se donne le temps de mettre en place sa stratégie. « Le Pds a décidé de lancer sa campagne de collectes dans les jours à venir », renseigne Maguette Sy, secrétaire national adjoint chargé des élections du Pds, interrogé par Sud fm.

Parce que, nous allons prendre le temps de faire une réunion spéciale sur le parrainage, le temps de nommer nos coordonnateurs, nos collecteurs et le temps de nous organiser ». Le Pds sans pression, promet un nombre important de parrains à Karim Wade. « La loi nous dit 67 mille parrains au maximum mais nous, nous irons au-delà de 300 mille signatures.

Et, nous allons les mettre à la disposition de notre candidat Karim Wade tout en continuant à combattre ce parrainage-là qui est illégale et qui est une loi, en fait, pour uniquement éliminer des candidats. »



