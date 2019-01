Parrainage : Macky raille les candidats recalés : « ils n’ont qu’à attendre 2024; combat bi diekhna »

Présidant la rencontre des maires de bby qui travaillent pour sa réélection, le leader de la majorité, Macky Sall a raillé les candidats de l’opposition recalés par la barrière des parrainages.



« Si on devait faire la balance, on n'allait pas continuer les élections. Il n’y a rien à faire. Walkhbi diexa takk. Combat bi diekhna. L’opposition a raison de dire qu’elle n’ira pas à la présidentielle. Le parrainage a fait des dégâts. Ils sont en train de pleurer. S’ils ne sont pas capables d’avoir le minimum de parrainage requis, il faut qu’ils restent sur la touche pour suivre le combat. Peut-être qu’en 2024, quand je ne serai plus là, ils pourront avoir une chance. Mais pour le moment, ils n’ont qu’à rester sur le banc de touche », s’est moqué le président Sall.

L’obs

