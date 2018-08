Parrainage : Mame Mbaye Niang sort de son trou et sonne la mobilisation

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Août 2018 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du Tourisme sort en fin de son trou. Mame Mbaye Niang qui avait disparu sur le terrain politique depuis sa démission éphémère de son poste ministériel, suite au scandale du Programme national des domaines agricoles (Prodac), a décidé de revenir avec force sur le parrainage. Il annonce une forte implication des jeunes du mouvement I35 de Benno Bokk Yakar (BBY) et d’autres organisations de la société civile.



Interrogé par la Rfm, Mame Mbaye Niang d’informer que : «Ça sera la mouvance présidentielle, les mouvements de soutien du président et une partie de la société civile qui a décidé de soutenir la candidature du président de la République Macky Sall. Dans ces organisations, il y a une bonne frange qui est composée de jeunes et d’une autre génération intermédiaire entre les jeunes et les hauts cadres qui ont plus de 50 ans».



L’ancien ministre de la jeunesse de poursuivre : «Notre ambition avec I35 et ces organisations de jeunes cadres politiques est de nous mobiliser autour de cet idéal. Mais, mobiliser surtout la jeunesse Sénégalaise, mobiliser aussi notre génération. Parce que, nous sommes convaincus que c’est l’avenir qui est en jeu et que l’avenir ne peut pas se faire et ne doit pas se faire sans cette frange qui est majoritaire au Sénégal».



Il annonce que les objectifs pour la collecte de signatures seront définis et rendus public «après les discussions avec ces organisations qui sont autonomes».



pressafrik.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook