Parrainage: Opposants et partisans se regardent en chiens de faïence

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Avril 2018 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

A 48 heures de la plénière sur le très controversé projet de loi sur le parrainage, c’est le branle-bas de combat entre opposants et partisans. Les deux camps cherchent à se faire peur par des menaces. Si l’opposition prédit un chaos, le pouvoir promet quant à lui qu’il ne se passera rien et que force restera à la loi.



En attendant de savoir ce qui adviendra ce 19 avril, la bataille de l’opinion se fait rage par presse interposée. Ce jour, les députés non-inscrits et le groupe parlementaire ‘’ Liberté et Démocratie’’, organisent une conférence de presse, sans doute pour lancer un dernier avertissement au pouvoir à retirer le projet de loi. Au même moment, le mouvement Y en a marre fait la sienne au complexe Le Relais, route de Ouakam. L’avocat Me Mame Adama Guèye, candidat déclaré à la présidentielle, va également exprimer sa position au cours d’une conférence de presse.



La majorité présidentielle va aussi investir le terrain. La coordination des jeunes de Benno Bokk Yakaar (BBY) organise dans l’après-midi, une conférence de presse au siège du Parti socialiste sis à Colobane.



La ligue des Imams et prédicateurs va elle aussi entrer dans la danse. Mais, on ignore pour l’instant, leur motivation. A suivre.













Leral.net

