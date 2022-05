Parrainages : Compilation des données de "Yewwi Askan Wi", c'est elle !!!

"Nous tenons à remercier et à féliciter toutes les sénégalaises et tous les sénégalais qui se sont mobilisés pour parrainer notre coalition." Il ajoute dans ses remerciements à une dame : "Nos félicitations aussi toutes les équipes qui ont travaillé dans la compilation des données et plus particulièrement Fatima Mbengue."



Mais pour El Malick Ndiaye de Pastef, "tout le mérite revient à cette brave dame. Elle c’est Fatima M'bengue. Elle a toute seule piloté le parrainage de Yewwi dans un délai record : Recrutement des operateurs de saisie; Management de l’équipe; Reception et transmission des données; Coordination avec les délégués régionaux; Elle a passé tout le mois de ramadan au siège; Elle a passé des nuits au siège et parfois toute seule; Même Korité, elle a passé au siège… Pourtant elle n’a même pas été investie sur les listes. C’est meme pas son dada. Mom dal nanu Yewwi askan wi rek."