Parrainages: Les paramètres fixés dans un arrêté

Ce jeudi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a publié l’arrêté qui fixe le nombre d’électeurs et d’élus requis pour le parrainage d’un candidat en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024. En application des dispositions des articles L.57, L.120, L. 121 et R.76 alinéa 2 du Code électoral, il est […] Ce jeudi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a publié l’arrêté qui fixe le nombre d’électeurs et d’élus requis pour le parrainage d’un candidat en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024. En application des dispositions des articles L.57, L.120, L. 121 et R.76 alinéa 2 du Code électoral, il est précisé dans l’arrêté que « toute candidature à une élection présidentielle est astreinte au parrainage optionnel soit par une liste d’électeurs soit par des députés, soit par des chefs d’exécutif territoriaux (Présidents de conseil départementaux et Maires) ». Ainsi, d’après le Code électoral, le parrainage par une liste d’électeurs doit être constitué par un minimum de 0,6 % et par un maximum de 0,8 % des électeurs du fichier électoral général. Aussi, le nombre d’électeurs représentatif du minimum est de 44.231 électeurs et 58.975 électeurs pour le maximum. Une partie de ces électeurs-parrains doit obligatoirement provenir de 07 régions au moins à raison de 2.000 au moins par région. Le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires. Le parrainage parlementaire est constitué par une liste de 8 % des députés composant l’Assemblée nationale, ce qui correspond à 13 députés. Le parrainage des chefs des exécutifs territoriaux est constitué par une liste de 20 % des présidents de conseil départemental et des maires sur l’ensemble du territoire national, soit 120 élus. Un électeur, quel que soit son statut, ne peut parrainer qu’un candidat. Le surplus de parrains par rapport au maximum fixé, pour chaque type de parrainage, est considéré comme nul et non avenu et n’est pas tenu en compte lors du contrôle. Les modèles des fiches de collecte de parrains pour soutenir une candidature en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 ainsi que les rubriques de la fiche de collecte des parrainages sont fixées et sont aussi définies par arrêté du ministre de l’Intérieur. D’ailleurs, la Direction générale des Elections (DGE) a convoqué pour ce jour les mandataires des candidats aux fins de leur expliquer le mode d’emploi des parrainages.



