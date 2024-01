Parrainages : Rose Wardini, Aliou Mamadou Dia PUR, Pape Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo, Pape Djibril Fall, poursuivent l'aventure présidentielle et Me El Hadj Diouf passe à la trappe Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2024 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Maître El Hadj Diouf ne sera finalement pas de la partie. L'avocat n'a pas pu atteindre le minimum requis de parrainage. Après régularisation, il n'a pu obtenir que 43.505 parrains valides. Me El Hadj Moustapha Diouf devait remplacer 3571 doublons. Pour ce faire, son mandataire a déposé, hier lundi 08 janvier, 8517 parrains.

Le second tour de la vérification des parrainages se poursuit au Conseil Constitutionnel. Rose Wardini est la suivante sur la liste de contrôle.

Après Anta Babacar Ngom, Rose Wardini devient la deuxième femme à passer le cap du parrainage avec 45.031 parrains valides. Plus de peur donc que de mal pour celle qui devait régulariser plus de 31.000 doublons.

Aliou Mamadou Dia comptait le plus petit nombre de parrains à régulariser. Après régularisation de ses 202 parrains au niveau de la région de Diourbel, il se retrouve avec 48 362 parrains. Ce qui lui donne un ticket pour passer le cap du parrainage. Le candidat du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) est donc la 12e personne sur la liste des candidats déclarés ayant validé leur parrainage pour la Présidentielle du 25 février prochain.

Pape Djibril Fall est passé haut la main le cap du parrainage, après régularisation ce mardi 9 janvier. Au Conseil constitutionnel, Pape Djibril Fall a finalement validé 47 223 parrains. Au premier tour, il lui était compté 22 055 doublons externes. Il devait, pour obtenir le minimum requis, valider au second tour 13 673 parrains, en plus de trois régions. Le journaliste continue ainsi son aventure vers la Présidentielle 2024. Le leader du mouvement Tekki a pu régulariser ses 5 199 parrains, pour obtenir le minimum requis. Mamadou Lamine Diallo a eu 48 961 parrains validés, après vérification au second tour, ce mardi 9 janvier. Au premier tour, la commission de contrôle avait décompté 39 032 parrains validés, en plus de 19 498 doublons externes.









