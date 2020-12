Parson Jones et Just Jack collaborent pour le clip Flat Earth Theme Rédigé par leral.net le Mardi 1 Décembre 2020 à 22:00 | | 0 commentaire(s)|

Le tandem et le chanteur anglais nous font partager les bonnes ondes. De quoi illuminer cet hiver humid...





Parson Jones s'associe à Just Jack pour Flat Earth Theme, un joli clip signé Mica Jennings que l'on vous présente dans notre sélection musicale. Parson Jones revient avec un nouveau single, accompagné du chanteur anglais Just Jack. Voici leur Flat Earh Theme, une douceur indie qui nous fait fondre de plaisir avec les belles images de la vidéo réalisée par l'artiste Mica Jennings.

