Part-Time Friends dévoile Sacrifice avant le 3ème album Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Part-Time Friends est un duo français pop electro-folk composé de Pauline (voix) et de Florent (guitare/voix). Ils se sont rencontrés en 2006 sur les bancs de l’école. Ils abordent aujourd'hui leur troisième album toujours marqués par la musique des Libertines ou de Th...





Source : Part-Time Friends dévoile un nouvel extrait de son 3ème album attendu le 29 janvier 2021 et dont on ignore encore le nom. En attendant, on écoute le très beau Sacrifice qui arrive en ligne après la sortie du titre Même Si.Source : https://www.podcastjournal.net/Part-Time-Friends-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager