Partenariat Air Sénégal-Sonatel: Alioune Badara Fall, DG d’Air Sénégal exhorte à des partenariats avec des sociétés à fort élan patriotique La Compagnie Air Sénégal et la Sonatel, opérateur historique ont signé un partenariat stratégique. Le Directeur général d’Air Sénégal, Alioune Badara Fall révèle que les compagnies africaines ont du mal à tenir dans ce marché où le coût d'exploitation est très élevé. Toutes les compagnies Ouest africaines, déduit-il, éprouvent des difficultés, liées à un manque de partenaires stratégiques. Ces dernières s’appuient régulièrement sur des postes coûteux, liés à l'exploitation de la compagnie aérienne.

Le Directeur général d’Air Sénégal, Alioune Badara Fall renseigne que le prix du kérosène est trop élevé. Les bénéficiaires d'un partenariat avec des grands de ce monde, bénéficient d'une réduction sur le coût du carburant. Ce qui n'est pas le cas de certaines compagnies africaines.



« Nous achetons au prix fort. Quand vous achetez des pièces seules, pendant que vous n'avez pas de partenaires stratégiques, il vous arrive d'acheter des pièces beaucoup plus chères pour la maintenance. Quand vous n'avez pas de centre de maintenance. Ce qu'a prévu Air Sénégal dans quelques mois, vous allez faire la maintenance à l'étranger. Tous vos coûts sont plus élevés que les autres compagnies. Raison pour laquelle, la concurrence est difficile », a expliqué le Directeur général d’Air Sénégal, Alioune Badara Fall.



Ainsi, il souligne que si les billets Dakar-Paris ou Dakar-Barcalone sont moins chers que les billets Dakar-Abidjan. Parce qu’il n’y a pas les mêmes coûts en termes d'amortissement et d'exportation. Cette situation, dit-il, explique le coût élevé de nos billets. Le Directeur général a apprécie positivement, la signature de ce partenariat stratégique entre la compagnie nationale et la Sonatel, opérateur historique.



« Cette signature est une ambition commune de nos deux structures de travailler ensemble pour le rayonnement du Sénégal à l'international. Ce « mariage » nous permettra également d'offrir encore plus à nos passagers avec des contenus locaux pour le divertissement à bord et plus de privilèges avec la création d'une passerelle entre les programmes de fidélité Teranga d'Air Sénégal et Sargal d'Orange. Et, un passager d’Air Sénégal pourra convertir ses points Teranga en points Sargal et vice versa », a souligné Alioune Badara Fall.



Ailleurs, le patron d’Air Sénégal a remercié et encouragé les équipes des deux partenaires pour le travail accompli dans la concrétisation de cet accord stratégique. Il indique que la Sonatel est un modèle de réussite dans le secteur des télécommunications au Sénégal et dans la sous- région. Donc, il est aujourd'hui, fondamental pour le pavillon national de nouer des partenariats avec des sociétés à fort élan patriotique.



Alioune Badara Fall, gardant espoir d'un meilleur avenir de sa société, a souhaité que cet accord de partenariat soit le début d'une relation fructueuse et pérenne pour les deux entités signataires.



