Partenariat Anamo-Sococim: 100 jeunes du quartier Gouye Mouride de Rufisque, formés L’Agence nationale de la Maison de l’Outil et Sococim Industries ont paraphé ce jeudi, une convention de partenariat pour la formation-insertion de 100 jeunes et femmes, issus du quartier Gouye Mouride.

Vendredi 10 Décembre 2021

La convention de la Maison de l’Outil et Sococim Industries, entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique RSE de Sococim Industries, entreprise pionnière dans « l'engagement des entreprises à contribuer au développement économique durable, travaillant avec les employés, leurs familles, la communauté locale et la société en général, pour améliorer leur qualité de vie ».



Cette niche de plus en plus explorée par l’Agence nationale de la Maison de l’Outil afin d’optimiser ses résultats en matière de formation et d’insertion des femmes et des jeunes, a reçu un écho favorable de la part de Sococim Industries.



Cette convention, dans son premier jalon, augure dans la prise en charge de lendemains meilleurs.



