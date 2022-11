Partenariat Cosec / Capes : Soutien à l'Etat dans sa politique de développement économique et... Rédigé par leral.net le Samedi 12 Novembre 2022 à 16:52 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif des Acteurs pour le Patriotisme Économique au Senegal (CAPES), a tenu une rencontre ce matin à la Chambre de Commerce pour le compte du partenariat avec le COSEC. Ceci, dans des circonstances de hausse continue et généralisée des prix de denrées de grande consommation. Ainsi, ils visent à soutenir l’Etat dans sa politique de développement économique et à déceler les problèmes qui peuvent impacter sur le développement économique et permettre à l’autorité de rectifier le tir, le cas échéant.



Accueil Envoyer à un ami Partager