Partenariat ESP-ICS : Une option pour redynamiser la formation et booster le développement des compétences L’École Supérieure Polytechnique (ESP) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et les Industries Chimiques du Sénégal (ICS-INDOROMA), ont matérialisé leur collaboration à travers la signature d'une convention de partenariat.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2024 à 16:47 | | 0 commentaire(s)|

Ce partenariat reflète la détermination des ICS à redynamiser la formation, pour booster le développement des compétences, tout en contribuant à créer des emplois aux jeunes. La cérémonie officielle de signature de convention s’est tenue en présence de la Direction de l’ESP et d’une délégation des ICS conduite par son Directeur général, Monsieur Alassane Diallo.



Le partenariat vise à rapprocher le monde académique et le secteur industriel, afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises en matière de compétence et d’innovation. Il veut également renforcer le potentiel d'expertise des deux entités. Cette entente va, à cet égard, faciliter la réalisation des projets et programmes respectifs.



Ce partenariat concerne les domaines suivants : Génie Electrique, Génie Mécanique, Génie Chimique et Biologique Appliquée, Informatique, Télécom Réseaux, Génie Civile et Gestion. L’ESP s’engage à recommander aux ICS, les sortants de chaque promotion, selon les besoins formulés en stage ou en recrutement.



Leader dans l’industrie chimique, les ICS sont pleinement disposées à contribuer au renforcement de la formation des talents, à travers des mécanismes adaptés, aux demandes du marché de l’emploi. Un comité paritaire composé de membres des deux parties, est en outre mis en place. Celui-ci est chargé de veiller à l’application, au suivi des programmes et projets de coopération initiés.



Cette collaboration gagnant-gagnant va permettre d’une part, à l’ESP, de faciliter l’insertion professionnelle de ses étudiants, en améliorant leur apprentissage par des formations pratiques, dans le monde de l’entreprise.



D’autre part, à travers ce partenariat, les ICS traduisent leur volonté à contribuer à l’attractivité des filières scientifiques et techniques, afin de développer les profils indispensables aux nouvelles industries liées au projet de transformation de l’économie sénégalaise, conformément à la vision de l’agenda Sénégal 2050. Cet agenda encourage la promotion d’un capital humain de qualité, qui contribue à la consolidation de la transformation structurelle de l’économie sénégalaise.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook