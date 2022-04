Partenariat Jumia-Vivo Energy: Un pas supplémentaire pour booster la livraison dans le e-commerce Jumia a agrandi son réseau de distribution pour la réception des commandes, à travers l’ouverture de nouveaux points relais au niveau des boutiques BIMA des stations Shell. Le groupe travaille à concrétiser la promesse de démocratisation du E-commerce au Sénégal et cela passe par un dispositif logistique de qualité.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 19:57 | | 0 commentaire(s)|

La mobilité n’est pas toujours simple dans les grandes métropoles africaines. Les populations sont souvent confrontées dans le continent à des problèmes de désenclavement, de localisation et de cartographie, pouvant souvent compliquer les services de livraison. C’est le cas au Sénégal. Pour pallier cela, Jumia, le leader du e-commerce au Sénégal, en plus de son important dispositif de livraison, mise sur l'installation de points relais propres et délégués, à travers les partenariats comme celui signé avec Vivo Energy, déjà, en 2019.



Si la mise en place des points relais ne représente pas une nouveauté dans le e-commerce en Afrique, le partenariat avec Vivo Energy permet de faciliter la localisation et l’orientation des consommateurs. En effet, les stations de services sont le plus souvent des points de repère pour les populations. Les consommateurs pourront donc désormais rajouter à leur liste de points relais Jumia, les stations suivantes : Station Shell Yoff à côté de KFC, Auchan Diamalaye 2, Station Shell Ngor en face Restaurant Chez Katia, Station Shell Point-E à côté de Auchan Point E, Station Shell Thiaroye Azur et Station Shell Almadies 2 de Keur Massar.



Toujours dans l’optique de se rapprocher des populations et de leur faciliter l’accès aux produits de qualité, même dans les zones les plus reculées, Jumia lance également la livraison gratuite en 24h hors de Dakar à Thiès et Mbour. « Pour consolider cet engagement auprès des consommateurs de ces villes, des navettes quotidiennes sont effectuées, permettant aux consommateurs de disposer de leurs commandes en 24h », selon Daniel Nanga - Head of logistics à Jumia Sénégal.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook