Partenariat : La Sénélec au cœur du programme « Zéro Déchet » avec l' UCG Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juin 2022 à 23:39 | | 0 commentaire(s)| Ce samedi 25 juin 2022, le Directeur général de la Sénélec Papa Mademba Biteye et le Directeur général de Sonaged Mass Thiam, ont paraphé une convention de partenariat pour la promotion d’un environnement de travail propre et désencombré, à travers tous les sites de Sénélec. La cérémonie de signature de ce partenariat qui s’est tenue dans les locaux du siège de la DRCE, a été présidée, par le gouverneur de Kaolack en présence des membres du comité de direction de la Sénélec, des associations et des partenaires sociaux de l’entreprise.

Cette cérémonie marquera sans aucun doute un tournant décisif dans l’implication de la Sénélec dans le combat national contre l’insalubrité. En effet, la signature d’une convention de partenariat avec l’UCG (future Sonaged), permettra à Senelec de renforcer sa forte empreinte d’entreprise sociale, solidaire et responsable, à travers un programme qui vise la remise en état de l’ensemble des sites, à travers des activités de nettoiement impliquant le personnel des deux entités.



La phase initiale du partenariat relatif à l’amélioration du cadre de vie et de travail des sénélecois, s’inscrit en droite ligne des orientations définies par Son Excellence Monsieur le président de la République, en ce sens qu’elle permettra de créer de nouveaux emplois territorialisés à travers les mécanismes du programme « Xeyu Ndaw Yi », mais aussi de lutter contre l’insalubrité des sites.



Pour Papa Mademba Bitèye, la Sénélec en tant qu’acteur majeur de l’écosystème économique du pays, va participer à travers ce partenariat, à la viabilité d’un projet phare de l’Etat du Sénégal dénommé « Sénégal zéro déchet ».



M. Bitèye a, de ce fait, remercié le Directeur général de la Sonaged et son équipe, qui, à travers son savoir-faire, va également appuyer la Sénélec, dans l’atteinte de ses objectifs en matière de salubrité et de promotion de la propreté.



Mass Thiam estime, pour sa part, que cette convention revêt aussi un aspect économique, car permettant à la société qu’il dirige, d’accélérer son processus de développement et le déploiement de ses services au niveau national. Par ailleurs, la récente évolution institutionnelle de l’UCG permettra d’ouvrir d’autres perspectives de collaboration entre l’UCG et la future Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), relativement à la valorisation des déchets en énergie, en rapport avec le secteur privé national et international, les collectivités territoriales et particulièrement, avec la Sénélec, dans un esprit de partenariat, avec des retombées certaines pour chaque partie prenante.



En marge de la cérémonie officielle, les agents de l’UCG et de la Sénélec, ont procédé au nettoyage du siège de la délégation régionale centre Est. Une opération de désinsectisation, de désherbage et d’enlèvement des épaves, a été opéré le matin sur le site. En plus de cette activité, les directeurs généraux de Sénélec et de SONAGED, ont chacun planté un arbre pour participer à la préservation et l’embellissement de l’environnement du siège de la délégation.















