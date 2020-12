Partenariat dans le cadre l’amélioration des services de la société nationale de transport public : La Bnde et Ddd prennent un nouveau départ

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Décembre 2020 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons eu une séance de travail très riche avec le directeur général de Dakar Dem Dik et ses collaborateurs », confie d’emblée le directeur général de la Bnde en marge de sa rencontre ce matin, avec une délégation de la Société Dakar Dem Dik. Cette séance, déclare Thierno Seydou Nourou Sy, nous a permis de repenser un peu la relation entre nos deux institutions. « Nous avons accompagné Dakar Dem Dik depuis plusieurs années et aujourd’hui nous sommes dans une phase d’introspection afin de pouvoir repartir et de gérer l’avenir avec cette société dans le cadre de notre partenariat », fait savoir M. Sy.



Qui ajoute dans le même sillage que « le directeur général de Ddd est aujourd’hui venu avec d’énormes projets importants et en tant que banque nationale de développement, notre rôle est de nous imprégner de ces projets et de voir dans quelles mesures nous pouvons l’accompagner, parce que ce sont des projets qui vont toucher le devenir des sénégalais ».



Quand on parle de transport public, Thierno Seydou Nourou Sy rappelle que tout le monde sait, que c’est un domaine qui n’est jamais satisfait à 100% car, dit-il, il y a toujours une dynamique de croissance et d’amélioration. Aujourd’hui, renchérit M. Sy, les projets qui nous ont été exposés nous donnent de la satisfaction et de l’espoir. Pour lui, au-delà des aspects de transport, il y a tout un écosystème qu’il faut mettre en place et qui, d’ailleurs, entre dans le cadre de la stratégie de la Bnde.



Il précise tout de même que la Bnde est une banque et en ce sens, il faudra juste « qu’on tienne compte des contraintes réglementaires dans le cadre de l’accompagnement ». Lorsque ces contraintes sont levées, explique-t-il, nous avons la technique, les connaissances pour pouvoir assurer le développement de la relation. A cet effet, Thierno Seydou Nourou Sy indique enfin que le partenariat entre la Bnde et Ddd va désormais connaître un nouveau tournant qui sera au bénéfice du Sénégal.



Pour sa part, le Dg de Ddd est revenu sur les dimensions du partenariat qui va lier la structure qu’il dirige à la Bnde. Pour Omar Bounkhatab Sylla, ce partenariat va concerner un volet qui lie directement Ddd à la Bnde, un autre qui concerne les agents dont les comptes sont logés à la Bnde et un troisième volet relatif aux projets déjà consolidés depuis des années et encadrés par l’Etat du Sénégal.



Dans la foulée, M. Sylla rappelle : « Nous sommes chargés de traduire la vision du président de la République en matière de transport public urbain (Dakar Dem Dik), interurbain communément appelé Sénégal Dem Dik et international dénommé Afrique Dem Dik, mais aussi en matière de logistique, d’infrastructures entre autres et à l’évaluation à terme, pour pourrons dire qu’on a contribué à l’évolution économique du Sénégal. »

Bassirou MBAYE





Source : La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) a reçu, ce matin dans ses locaux sis à la place Soweto, une délégation de la Société Dakar Dem Dik (Ddd) dirigée par son directeur général Omar Bounkhatab Sylla. Dans le cadre d’une séance de travail entre les deux structures, M. Sylla a soumis d’importants projets au directeur général de la Bnde qui, pour sa part, lui a manifesté toute la satisfaction et la disponibilité de la banque à accompagner lesdits projets mais, dans la prise en compte des contraintes réglementaires auxquelles ils sont assujettis.Source : https://www.lejecos.com/Partenariat-dans-le-cadre-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos