Partenariat entre l’UE, l’AFD et le Sénégal : La Team Europe appuie le Sénégal avec plus de 19 milliards FCFA dans ses efforts d’accès universel à l’électricité en 2025 Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération et l’Agence française de développement (AFD) signent une convention de financement visant à améliorer l’accès à l’électricité dans les concessions d’électrification rurale de la Senelec de Matam et de Ziguinchor, pour un montant de 30 millions d’euros (19,5 milliards FCFA).

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Novembre 2022 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Ce financement s’inscrit dans un programme d’accès à l’électricité plus global, d’un montant total prévisionnel de 80 millions d’euros (52 milliards FCFA), dont le cofinancement sera assuré par l’Union Européenne et est envisagé par la Banque européenne d’investissement. Il bénéficiera également de l’appui opérationnel de la GIZ.



La signature de la convention de financement se déroulera au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération en présence de Mme la Ministre, Mme Oulimata Sarr, M. Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Sénégal, M. Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal, M. Rémy Rioux, Directeur général de l’AFD, M. Mihoub Mezouaghi, Directeur de l’AFD à Dakar et M. Papa Mademba Biteye, Directeur général de la Senelec.



Un accès à l’électricité pour le plus grand nombre



Avec ce financement, l’AFD et la Team Europe réaffirment ainsi leur engagement en faveur du programme d’accès universel (PAU) du Gouvernement du Sénégal, destiné à offrir à tous les citoyens un accès à une électricité fiable, en quantité, qualité et à un prix abordable d'ici 2025.



Le programme se focalisera sur les concessions d’électrification rurale de la Senelec de Matam et de Ziguinchor, où les infrastructures électriques demeurent peu développées. Il sera composé de trois composantes visant : 1) l’extension des réseaux de distribution existants et le raccordement des ménages (73 M€), 2) le développement de solutions d’électrification hors réseau (3 M€) et 3) l’assistance technique nécessaire au ministère du pétrole et des énergies et à la Senelec pour la mise en oeuvre du PAU (4 M€).



Le financement de l’AFD se concentrera sur la composante 1, qui sera mise en oeuvre par la Senelec, maître d’ouvrage délégué du projet. Elle permettra l’extension des réseaux existants, jusqu’à la basse tension, pour assurer le raccordement des localités identifiées comme prioritaires. Le projet permettra également le raccordement intérieur de tous les ménages, entreprises et infrastructures communautaires des localités ciblées, permettant ainsi un impact immédiat pour les populations.



A terme, le programme ambitionne ainsi d’offrir ou d’améliorer l’accès à l’électricité de plus de 22 000 ménages, soit environ 195 000 personnes et autant d’entreprises, d’écoles et de centres de santé. Il est enfin prévu, au travers d’une sous-composante spécifique du projet, de favoriser l’égalité femme-homme, de promouvoir l’entreprenariat féminin et le recrutement de femmes à des postes techniques au sein du ministère en charge de l’énergie et de la Senelec.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook