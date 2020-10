Partenariat public / privé, une priorité dans le Plan de relance de l’économie Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Octobre 2020 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

Une nouvelle loi sur le partenariat public privé sera votée bientôt par l’Assemblée avec comme principale reforme une unité nationale public privée l’annonce a été faite par le ministre de l’economie du plan et de la coopération AMADOU HOTT invité du grand jury de la rfm ce dimanche. Conscient du poids lourd que pourra pesait le privé dans le plan de relance l’État va renforcer a travers une nouvelle loi le partenariat public privé(PPP) A travers ladite loi en phase de conception M. HOTT affirme:que << Dans le cadre de cette nouvelle loi nous allons créer une unité natiobnale de PPP qui va appuyer toutes les autorités contractantes que ce soit l’État,les entités publiques, les collectivités territoriales qui pourront désormais faire plus de PPP.Cette entité composé d’expert financier juriste et ingénieur va appuyer tout le monde dans la négociation, la préparation,et la conception du projet.>> Outre,dans cette même dynamique de renforcer la partition du secteur privé au marché de travaux publics et autres activités,la loi prendra en compte ce point suivant les propos du ministre <<Nous avons d’abord non seulement proposez à l’Assemblée que la part minimale du secteur privé soit revue à la hausse dans le capital deuxièmement également nous proposons que la part des sous traitance soit revue à la hausse et je suis sûr que l’Assemblée va valider cette innovation et l’autre innovation dans cette loi du ppp est de réduire le montant pour faire des offres spontanées.>> Le chef de l’économie sénégalaise abonde dans le même sens que le président de la république qui avait lors du conseil présidentiel tenue à Diamniadio pour la relance de l’économie révélé que la croissance attendra la barre de deux chiffre en 2023, ce qui est fort probable d’après HOTT avec ‘l’avènement du gaz et du petrole à cet effet il avance ces chiffres prévisionnelles 5,2 en 2021,et 7,2 en 2022pour enfin atteindre les 13,7 en 2023 . A propos de la gestion du fond force Covid19, il s’en réjouit parce que plus 80% a été exécuté d’après les derniers chiffres.Ainsi il ne reste que quelques dépenses a finaliser. Tout compte fait,le président a donné l’instruction de procurer très prochainement toutes les actions du plan de relance économique et social ( PRES). Afficher le texte des messages précédents



