Partenariats public-privé : Le Sénégal réalise des progrès significatifs en s’appuyant des réformes favorables Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2023 à 22:05 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre du Forum Invest In Sénégal, Mme Oulimata Sarr, ministre de l’économie, du plan et de la coopération a animé un panel axé sur le thème : «les défis de la mobilisation de l’investissement dans les partenariats public-privé (PPP)». Dans son exposé, Mme le ministre a insisté, sur la nécessité de mobiliser de manière […] Dans le cadre du Forum Invest In Sénégal, Mme Oulimata Sarr, ministre de l’économie, du plan et de la coopération a animé un panel axé sur le thème : «les défis de la mobilisation de l’investissement dans les partenariats public-privé (PPP)». Dans son exposé, Mme le ministre a insisté, sur la nécessité de mobiliser de manière efficace , des investissements privés, notamment, dans un contexte d’optimisation des ressources budgétaires. Le ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Mme Oulimata Sarr rappelle la nécessité de promouvoir le partenariat public-privé (PPP), dans tout processus de développement économique. Toutefois, la mobilisation de ressources privées fait face à plusieurs challenges, a-t-elle relevé. Mme Sarr souligne entre autres : les défis liés à la création d’un environnement propice à l’investissement, la disponibilité de financements attractifs et la capacité institutionnelle et technique pour développer et mettre en œuvre des projets de qualité, a-t-elle souligné. Ainsi, au Sénégal, le nouveau cadre des PPP a permis la création de l’UNAPPP qui constitue un organe d’experts ayant pour missions d’assister et de conseiller les autorités contractantes à toutes les étapes du cycle de vie du projet, s’est-elle réjouie. Elle relève par ailleurs, qu’un Fonds d’Appui aux PPP (FAPPP) permettant de financer la préparation des projets de PPP a également été mis en place. Il est toutefois à noter que le Sénégal a déjà réalisé des progrès significatifs en la matière en mettant en place des réformes favorables à l’investissement privé notamment à travers l’adoption de la loi n°2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariats public-privé, créant ainsi un nouveau cadre propice au développement de projets de PPP de qualité. O.BA



Source : Source : https://lesoleil.sn/partenariats-public-prive-le-s...

