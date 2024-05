Parti Rewmi : Ass Babacar Guèye quitte le navire !

La cascade de démissions se poursuit dans les rangs du parti de l’ancien président du Conseil économique social et environnemental. C’est un haut responsable du parti qui décide de claquer la porte. Ass Babacar Guèye n’est plus mandataire d’Idrissa Seck. « Après une tournée de 10 jours au niveau de mon Gnith natal dans le Walo, et après avoir écouté avec attention mes parents, mes amis, ainsi que mes militants, et après avoir informé dans la douleur, le President Idrissa Seck, j'ai décidé de démissionner du Parti Réew Mi, à partir de ce jour, pour convenance personnelle », a-t-il déclaré dans un communiqué parvenu à la rédaction.





Avec Idrissa Seck, Ass Babacar GUEYE a occupé les poste de Secrétaire national chargé des élections de Rewmi, de Chef de cabinet de Oumar Gueye, Ministre de l'hydraulique et de l'assainissement en 2012, de chef de cabinet de Idrissa Seck, en tant que Président du Conseil économique, social et environnemental. Il a aussi été mandataire national du candidat Idrissa SECK aux élections présidentielles de 2019 et de 2024 et ex-responsable communal de Rewmi à Gnith et deuxième aux élections municipales de 2022 dans ladite commune. (département de Dagana).





Ass Babacar Gueye remercie le leader de Rewmi, Idrissa Seck et l'ensemble des responsables et militants de Rewmi, avec qui, il a cheminé pendant 15 ans.

