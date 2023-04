Parti de l’Unité et du Rassemblement: Cheikh Ahmed Tidiane Youm nommé Secrétaire général national du Pur Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023 à 14:21 | | 0 commentaire(s)|

Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur), réuni en congrès ordinaire ce samedi 15 avril 2023 à Tivaouane, a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes. A cet effet, Cheikh Ahmed Tidiane Youm, jusqu’ici responsable national du Directoire chargé de la stratégie et de la vie politique du parti, est promu nouveau secrétaire général […] Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur), réuni en congrès ordinaire ce samedi 15 avril 2023 à Tivaouane, a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes. A cet effet, Cheikh Ahmed Tidiane Youm, jusqu’ici responsable national du Directoire chargé de la stratégie et de la vie politique du parti, est promu nouveau secrétaire général national. Il s’est engagé avec la nouvelle dirigeante à travailler main dans la main suivant les orientations et la vision du Président Serigne Mouhamadou Moustapha Sy. Conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts et de l’article 6 de son règlement intérieur, le Pur, « fidèle à sa logique, sa vision et son attachement à la démocratie et la bonne gouvernance a tenu son 3e congrès ordinaire décentralisé à Tivaouane depuis la réactivation du parti en février 1998, dans le plus grand calme et la discipline » samedi dernier, sous la présidence de Serigne Mouhamadou Moustapha Sy, souligne un communiqué signé du directoire du parti. Il fait suite à la célébration, le dimanche 19 février dernier au stade Amadou Barry de Guédiawaye, de l’anniversaire de son quart de siècle (25 ans) d’existence. Le congrès a réuni les membres du directoire, les secrétaires nationaux chargés de mission, le coordonnateur national, les secrétaires généraux de fédérations et de sections et les invités du président. A cet occasion, le parti a « reconduit à l’unanimité Serigne Mouhamadou Moustapha Sy, Président du Pur ». Outre l’adoption de ses statuts et de son règlement intérieur, le parti a aussi procédé au renouvellement des instances dirigeantes de son directoire. A cet effet, Cheikh Tidiane Youm, anciennement responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique est promu nouveau secrétaire général national du parti. Le plénipotentiaire désigné du PUR au sein de la coalition « Yewwi Askan Wi » devient ainsi le numéro 2 du parti dans l’ordre protocolaire. En outre, « le conseil politique national sera l’instance chargée de rassembler les membres du directoire, les secrétaires nationaux responsables nationaux chargés de mission, les coordonnateurs nationaux, les secrétaires nationaux ». Des « innovations majeures » ont été apportées au Directoire avec Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, anciennement chargé de l’information et de la communication qui devient le responsable national du Think Tank pendant que Cheikh Tidiane dirigera le Conseil des sages. La structuration du parti également été relookée ; notamment aux niveaux de l’Université de la Re-Création et des Mouvements (Benjamins, enseignants corps soignants, artisans, transporteurs). Après l’élection des Secrétaires nationaux, « le Congrès a été validé et adopté par la nouvelle équipe qui s’est engagé à travailler main dans la main suivant les orientations et la vision du Président pour mettre en œuvre le slogan du parti : les valeurs au service de la nation », conclut la source. Mamadou Lamine DIEYE



Source : https://lesoleil.sn/107146-2/

