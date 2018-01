Parti socialiste: La purge des Pro Khalifa continue

Le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng a reçu, hier, l’Union régionale de Tambacounda. Au cours de cette rencontre, le président du Hcct et non moins patron du Ps jusqu’au prochain congrès de juin 2018, a demandé la poursuite de la purge des Pro-khalifa à la base, pour les débusquer et les exclure.



Tanor Dieng a demandé à ses hôtes de s’inspirer de la direction du Ps, qui a exclu plus de 70 responsables nationaux parmi lesquels, Khalifa Sall. La série de rencontres entamée par le patron des « Verts » de Colobane avec les militants, va se poursuivre toute la semaine, informe L’As.