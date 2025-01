Parti socialiste sénégalais : « Oui à l’Appel à la reconstruction du Parti socialiste sénégalais » Par Alioune Ndoye Ancien ministre, Le 5 janvier dernier, notre aîné et camarade Serigne Mbaye Thiam, Secrétaire national aux élections de notre formation politique, tirant les enseignements des dernières élections présidentielles et législatives, a lancé un Appel à la reconstruction du Parti socialiste sénégalais. Je tiens tout d’abord à le remercier pour son analyse lucide et courageuse et ses propositions pour la refondation du parti, en assurant une transition inter générationnelle apaisée, sur la base des exigences d’harmonie, de respect et de solidarité.



Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

A l’Appel du camarade Serigne Mbaye Thiam, je voudrais répondre par oui ; un oui sincère et lucide, dans l’esprit des impératifs d’harmonie, de respect mutuel, et de solidarité, ci-dessus rappelés ; un oui en quatre points



1. Oui pour un héritage à honorer et un avenir à bâtir Héritier de vieilles formations politiques de la période d’avant indépendance, le Parti socialiste a traversé les âges, a connu des hauts et des bas, dans le pouvoir et dans l’opposition, et a contribué à façonner l’identité et le destin de notre cher Sénégal : une nation forte de son unité dans le respect de ses diversités, et un pays stable, à l’abri de soubresauts qui font le lit de la déstabilisation incompatible avec l’oeuvre de développement économique et social. Ce legs des anciens n’est pas une sinécure. Il a été patiemment construit par l’effort, l’intelligence et la résilience politiques.



Ce legs nous honore. Nous devons en être fiers. En même temps, il met à notre charge la responsabilité de l’assumer en tout, dans ses forces et ses limites. C’est pourquoi il nous oblige à agir ensemble pour conserver nos acquis et corriger nos insuffisances. Nous ne pouvons plus vivre sur la nostalgie des gloires d’hier qui relèvent plus du mérite des anciens que de notre action. Notre mérite, ce qui fera notre honneur et notre succès, c’est d’apporter notre pierre à l’édifice de la Maison socialiste pour que le PS retrouve sa place historique dans le paysage politique sénégalais.





2. Oui à un renouveau audacieux Aujourd’hui, plus que jamais, notre parti doit faire son aggiornamento, se réinventer et se revitaliser pour répondre aux attentes d’un Sénégal en mutations profondes ; un Sénégal où le champ politique, considérablement élargi et assurément plus complexe, est devenu plus exigeant.



Le renouveau audacieux passe à mon avis par :

➢ Une refondation organisationnelle : Le PS doit devenir un parti moderne, agile et à l’écoute des préoccupations de tous les Sénégalais, en rompant avec les pratiques sclérosées et dépassées du business as usual.

➢ Une nouvelle vision politique : Les Sénégalais, en particulier les jeunes, aspirent à une politique qui leur parle, qui leur ressemble et leur redonne espoir. Partant de notre longue et belle tradition de parti de la première heure, nous pouvons et devons leur proposer un projet de société plus audacieux, ancré dans leurs réalités et porteur de réponses concrètes à leurs attentes.



3. Oui pour une dynamique consensuelle, intergénérationnelle et inclusive L’avenir que nous voulons se bâtira forcément avec la jeunesse et les femmes, fer de lance des structures de base et forces motrices des dynamiques victorieuses. Leur place au sein de notre parti doit être élargie et renforcée sans pour autant porter atteinte au respect dû aux anciens. Ensemble, jeunes et aînés peuvent façonner un PS plus fort, dans un esprit de solidarité et de complémentarité.



Je veux insister sur deux points : La jeunesse sénégalaise, connectée, instruite et engagée, est l’une des clés qui ouvriront les portes de la renaissance du PS. Nous devons leur faire confiance, les écouter davantage et leur offrir des cadres d’échange, de réflexion et d’action. Les femmes, quant à elles, incarnent la résilience et la force qui ont toujours porté notre société. Les mobiliser pleinement est une condition sine qua non pour notre succès. En somme, les jeunes et les femmes doivent être pour nous les forces motrices qui catalysent les dynamiques victorieuses.



4. Oui, enfin, à un parti plus attractif et plus inspirant Pour que le PS retrouve son rayonnement d’antan et se projette résolument sur le futur, il faut qu’il fasse sa mue, se revivifie et inspire à nouveau. Cela passe par une communication plus moderne, des structures plus accessibles, une animation à la base plus soutenue, des idées novatrices et une formation plus conséquente des jeunes, y compris en faisant appel à des ressources extérieures.



Dans une démocratie ouverte et compétitive, il ne suffit pas simplement d’avoir l’ambition du pouvoir, il faut aussi et surtout se donner les moyens intellectuels de le conquérir, de l’exercer et le conserver. C’est la meilleure façon de rendre notre parti plus attractif et faire en sorte que chaque sénégalais et chaque sénégalaise se reconnaisse dans notre projet de société et y trouve une source d’espoir pour lui-même et pour le pays.



En définitive, l’Appel à la reconstruction du PS est un moment de vérité. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer ce moment en une formidable opportunité. C’est une chance historique de redonner au PS la place qu’il mérite et de répondre aux défis de notre époque. J’y adhère et je m’engage à y contribuer, avec humilité et détermination. Ensemble, la main dans la main, bâtissons sur le legs des anciens un Parti socialiste fier de son passé, conscient des enjeux du présent, et résolument tourné vers l’avenir !



Alioune Ndoye Ancien ministre,

Secrétaire national à la formation permanente et à l’éducation politique,

Maire de Dakar-Plateau



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook