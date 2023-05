Participation à la Coupe du monde U20 en Argentine : Message d’encouragement et de soutien d’Amadou Bâ, Premier ministre, à la sélection du Sénégal

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 22:46

L’intégralité du message d’encouragement et de soutien d’Amadou Bâ, Premier ministre, à la sélection nationale U20, pour sa participation à la Coupe du monde de la catégorie en Argentine



Chers Lions U20,



En vous remettant le drapeau national, au nom du président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, le 11 mai dernier, je vous exhortais, avec confiance et enthousiasme, à représenter dignement le Sénégal dans une compétition où rien n’est acquis et rien ne sera facile. Car tous les participants ont travaillé d’arrache-pied pour se donner les moyens de la victoire finale.



Les résultats que vous avez obtenus, à l’issue de vos deux premiers matchs, quoique mitigés, ont révélé, paradoxalement, votre potentiel, l’immense talent et l’abnégation dont vous avez toujours fait montre, quelles que soient, par ailleurs, l’adversité et les difficultés qui se présentent devant vous.



Ces résultats confirment, s’il en est encore besoin, la confiance inébranlable que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, le Gouvernement et le peuple sénégalais placent en vous.

C’est pourquoi, je voudrais vous renouveler,ici, le soutien, les encouragements et l’attention particulière du Président Macky SALL et de tous vos compatriotes.



Je renouvelle, également, mes encouragements et mon soutien à vos entraineurs, ainsi qu’a tout l’encadrement administratif,qui ne ménagent aucun effort pour vous mettre dans les meilleures conditions de performance.

Rien n’est perdu, et en tant que compétiteurs, vous le savez mieux que quiconque.



Pour cela, gardez votre sang-froid et votre calme, et ne perdez pas vos moyens devant l’adversaire.

Jouez en vous faisant plaisir, mais jouez aussi pour gagner.



Continuez de vous inspirer des résultats dont vous nous avez gratifiés lors de la Coupe d’Afrique des Nations que vous avez remportée avec brio.



Le Président Macky SALL, le Gouvernement et tout le peuple sont avec vous et le resteront, quels que soient les aléas de la compétition.



Dém Ba Diékh pour une victoire éclatante au prochain match et pour une qualification au prochain tour.



Vive les Lions U20 !

Vive le Sénégal !

Bonne chance !



Amadou BA

Premier Ministre, Ministre des Sports





