Participation de M. Aboubacar Sedikh Bèye au 39e Conseil de l’AGPAOC à Accra

Le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Monsieur Aboubacar Sedikh BEYE, s’est rendu ce 30 juillet au 02 août 2018 à Accra (Ghana) pour participer aux travaux du 39e Conseil de l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC).



M. BEYE a participé à la Plénière du Conseil dont le thème portait sur « Les meilleures pratiques dans la gestion du domaine portuaire » ainsi qu’à la réunion du Comité Directeur dont le Port Autonome de Dakar est membre à côté du Cap-Vert qui en assure la présidence, le Ghana, le Nigeria, la Guinée, le Gabon. Cette instance devait se pencher, entre autres, sur la question de la nomination d’un nouveau Secrétaire Général par intérim pour l’Association, après la démission de Monsieur Michael Luguje, ancien Secrétaire Général, nommé récemment Directeur Général de l’Autorité des Ports du Ghana.



En marge des travaux, le Directeur Général, Monsieur Aboubacar BEYE a été reçu en même temps que les autres directeurs généraux membres de l’Association par le Président de la République du Ghana, avant de visiter le Port de Tema, un des ports majeurs de la sous-région ouest africaine.



Pour rappel, l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est une association internationale qui regroupe 22 autorités portuaires et à son siège à Lagos au Nigéria.



L’association se réunit tous les ans pour les besoins de son Conseil, accueilli à tour de rôle dans un des pays membres. Une occasion également pour les différents comités techniques de se réunir pour faire avancer les ports membres sur des problématiques communes.











Cellule Communication, Relations Publiques et Coopération Internationale