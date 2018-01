Participation du Sénégal au Mondial Russie 2018 : Une délégation de 50 personnes, un budget entre 2 et 3 milliards

Le Sénégal est entré de plain-pied dans le Mondial. Apres la qualification des "Lions", c’est au tour des administratifs de mouiller le maillot. C’est pourquoi du côté de la Fédération sénégalaise de football comme au ministère des Sports, on multiplie les initiatives.



Dans ce sens, les deux entités en charge du football ont tenu hier, une réunion mixte où les représentants de la FSF, Abdoulaye Sow, Cheikh Tidiane Seck, Victor Ciss, Mayacine Mar et Pape Fall, ont rencontré ceux du ministère des Sports : Ibrahima Ndoye, agent de la Direction de l’administration générale et de l’équipement et Mbaye Jacques Diop, conseiller technique.



L’objet de cette rencontre était de dégager les grandes lignes de la participation sénégalaise au Mondial, en mettant l’accent principalement, sur les deux aspects : le volet administratif et celui financier. Sur le premier point, les différentes parties ont retenu, d’un commun accord, que la délégation officielle sera forte de 50 personnes. Elle sera composée, en plus des 23 joueurs, du staff technique, des intendants, d’un délégué fédéral, Cheikh Tidiane Seck, vice-président en charge des compétitions internationales, de l’administratif fédéral, Abdoulaye Sow, du média office et d’un officier de sécurité. Le ministère des Sports sera représenté par quatre de ses agents.



Ce chapitre fermé, les membres des deux délégations ont abordé les finances. Pour le moment, même si aucun montant n’a été arrêté, le budget de la participation du Sénégal au mondial, qui sera dévoilé aujourd’hui, oscille entre 2 et 3 milliards FCFA. En plus des titres de voyage et de l’hébergement pendant la préparation, l’Etat doit prendre charge les primes des "Lions", qui vont absorber une grande partie des finances. Les joueurs percevront chacun 30 millions FCFA pour la qualification et 20 millions comme prime de participation. Cela, en plus des primes d’objectif.



Pour rappel, le président de la République a déjà alloué une prime spéciale de 20 millions à chaque joueur. Macky Sall a viré la semaine dernière 800 millions FCFA dans les comptes de FSF.













