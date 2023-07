Parution: Abdou Mbow publie « Itinéraire d’un député au cœur de la République »

Le responsable politique républicain et député, Abdou Mbow a publié le 1er juillet son ouvrage intitulé « Itinéraire d’un député au cœur de la République », Édition Cent Mille Milliards à Paris. Secrétaire élu en 2012, l’auteur, Abdou Mbow est une figure de premier plan de la vie politique et parlementaire sénégalaise. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'institution parlementaire. Il fut tour à tour, Secrétaire Élu, Troisième vice-président, Président de la Commission des Affaires étrangères, premier vice-président et Président de la Commission des Lois, poste qu'il occupe actuellement.



Son ouvrage, écrit dans un style franc et direct, décrit l'organisation, le fonctionnement et les rouages de l'Assemblée nationale. C’est un récit passionnant des arcanes du pouvoir législatif: comment se construit une campagne électorale, comment examiner une loi pour qu’elle soit utile au plus grand nombre, etc. Pour les praticiens du droit, comme pour le simple citoyen soucieux de connaître le parlement Sénégalais, ce livre est utile et indispensable.



« Une démocratie saine s’appuie sur la possibilité pour les citoyens de connaître le travail de ceux qu’ils ont élus. Pourtant, l’activité des députés est largement méconnue du grand public», explique l’auteur dans son livre. Dans cet ouvrage, le député y évoque, également, les péripéties de la vie politique sénégalaise depuis 2007, avec la création de l'Alliance pour la République (Apr), l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême et ses 12 années à la tête du pays. Le livre apporte quelques éclairages nouveaux sur une séquence de la vie politique du Sénégal qui peuvent être utiles à la veille d’enjeux majeurs avec l'élection présidentielle en février 2024. L'ouvrage est préfacé par Macky Sall, Président de la République du Sénégal.



Abdou Mbow est président de la Commission des Lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains à l’Assemblée nationale. Né le 9 janvier 1976 à Thiès, l’auteur est journaliste de formation et diplômé de Sciences Po Paris. Depuis 2012, il est député du parlement sénégalais. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’Assemblée nationale, mais aussi sur le plan international. Président de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale du Sénégal, actuellement, à son troisième mandat, il est aussi conseiller municipal à Thiès. Abdou Mbow est le porte-parole national adjoint de son parti, l’Alliance pour la République (APR), après avoir été pendant sept ans responsable de sa section « jeunes » (COJER).

