Pas de réouverture du procès de Karim Wade, selon Abdallah Dionne

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 07:27 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dione, a apporté la réplique ce mercredi au Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies qui demande l’annulation de la condamnation de Karim Wade. Le Pm se veut clair : « Aucun procès ne sera réouvert».

Pas de réouverture du procès de Karim Wade, l’assurance est du Pm, Mouhamed Boun Abdalah Dione, ce mercredi lors de la convention d’investiture du candidat Macky Sall par la convention des cadres républicains. Le Pm fonde sa position par le fait que dit-il, «leur argument de base est faux. Ils disent que la CREI ne donne pas droit à l’appel. Pourquoi, ils ne sont pas partis à la Haute cour de justice. La république est debout et le droit sera dit ».

S’adressant aux militants de l’Apr, le Pm dira : « Vous avez fait le choix de la stabilité, du patriotisme, de l’émergence en choisissant d’investir Macky Sall. Tout est déjà joué, vous avez gagné » dit le Pm Mouhamad Boun Abdalah Dionne.

Car, selon lui, le bilan du président Sall est d’abord politique, c’est « Benno Bokk Yakaar », une machine électorale, qui depuis 2012 a gagné. La chaîne des séries ne va s’interrompre » assure-t-il.

Avant de poursuivre : « Le 10 décembre, beaucoup de chefs de partis vont déchanter parce qu’ils n’auront pas le parrainage nécessaire.

Après le 25 février, beaucoup partis seront disloqués. La rationalisation des partis politiques se fera d’abord le parrainage et ensuite par les élections ».

Par ailleurs, le Pm n’a pas manqué de mettre en garde ses camarades de l’Apr contre toute mal gouvernance : « Faites attention, notre patron ne veut de roublardise, il faut servir et non se servir ».

« Mon patron m’a dit si je suis réélu, préparer notre pays avec son rendez-vous avec l’avenir, ce sera des initiatives fortes pour les jeunes. En 2017, 413 000 emplois ont été créées. En fin 2018 on aura créé 500 000 emplois » a dit le Pm.

Pour terminer, le Pm a dit : « Oui pour une économie de marché, non à la société de marché… ».

Harouna FALL (IGFM)



