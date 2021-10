"Pas de souci" : retour sur une expression mal-aimée Rédigé par leral.net le Samedi 9 Octobre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



L’observation du comportement linguistique des Françaises et des Français est une source inépuisable d’articles, de chroniques et de controverses, aussi bien dans la presse que dans les discussions quotidiennes. Parmi les objets de cette critique, une expression semble susciter une opposition particulière, à l’aune de son succès...





Source : Un article de Pierre-Yves Modicom - Maître de conférences en études germaniques, Université Bordeaux Montaigne. Un article repris du site THE CONVERSATION.Source : https://www.podcastjournal.net/Pas-de-souci-retour...

