Passation au MINT : « le Gle Jean Baptiste Tine est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut » ( Makhtar Cissé)

Passant le témoin à son successeur à la tête du ministère de l’intérieur, le ministre sortant Mouhamadou Makhtar Cissé a tiré, ce 8 avril, un bilan satisfaisant marquée par l’organisation de la présidentielle.



« Malgré les scénarii les plus pessimistes envisagés et heureusement déjoués, c’est la nation qui en sort ragaillardie. Il s’agit indiscutablement d’une victoire de la démocratie sénégalaise solidement renforcée dans ses fondements avec un bilan impressionnant avec zéro contestation. Cette victoire dont nous pouvons tous être fiers qui confirme bien que le processus tel que structuré dans son organisation et sa mise en œuvre concrète est un processus réellement éprouvé. Disons-le, le système est crédible même s’il reste perfectible comme toute œuvre humaine. Système qui faut-il le rappeler ne peut rester valable que par le bon choix des hommes qui l’animent », a indiqué Mouhamadou Makhtar Cissé qui salue le choix sur un homme de l’armée pour lui succéder après 1 mois à la tête du département de l’intérieur.



« Le général Jean Baptiste Tine fait partie de ces hommes qui ont le sens du devoir et cette éthique de la responsabilité. En lui passant le temoin de cette charge ô combien lourde, je reste convaincu qu’il saura en apprécier le poids et les contraintes. Pour l’avoir connu et l’avoir côtoyé, je sais que le choix porté sur ses étoiles ne relève point du hasard, il est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut », a soutenu le ministre sortant.



Mouhamadou Makhtar Cissé a souhaité plein succès au général Jean Baptiste Tine dans sa nouvelle mission. Il a exprimé ses remerciements à l’endroit du Président sortant, Macky Sall pour la confiance avant de féliciter toutes les équipes mobilisées de la direction générale des élections, de l’administration territoriale dans cette noble tâche au service du peuple seul souverain dont le bien être justifie son engagement.