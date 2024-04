Passation de service : Le ministre sortant, Marie Khémesse Ngom magnifie les progrès réalisés dans le secteur de la santé Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre sortant, Marie Khemesse Ngom a passé le témoin au Dr. Ibrahima Sy, ministre entrant de la Santé et de l'Action sociale. À cette occasion, Marie Khémesse Ngom a exprimé avec fierté, son honneur de servir son pays à un niveau de responsabilité si élevé. Elle dira que le développement de notre système de santé reste inscrit dans la dynamique de l'innovation, de l'investissement dans les infrastructures de santé, du relèvement des plateaux techniques et du renforcement de nos politiques pour toujours répondre au mieux aux besoins croissants et ambitieux de notre population. Arrivée dans le ministère en pleine pandémie de covid-19, elle soutient que l'environnement était peu favorable. Mais elle a toujours été animée par une conviction profonde, celle que nous pouvions apporter des changements significatifs dans le secteur au bénéfice de nos concitoyens. "De nombreuses réformes réalisées en matière de gouvernance et de qualité dans le système de santé ont été à l'origine de grands progrès", dit-elle. Elle a également souligné l'impérieuse nécessité de mieux se préparer face aux urgences de santé publique. Ainsi, d'immenses efforts ont été consentis dans la prévention, la préparation et la réponse face aux pandémies et à leurs conséquences sur notre système sanitaire. "C'est ainsi que nous avons tout mis en œuvre pour que le Centre des Opérations d'urgence Sanitaire soit désormais capable de coordonner une riposte rapide et simultanée face à plusieurs événements conformément aux orientations du Comité national multifactoriel de gestion des épidémies et du Point focal national du Règlement sanitaire international", explique le ministre sortant. Elle reste convaincue que son successeur, Dr Ibrahima Sy saura relever les défis avec la même détermination et le même engagement voire davantage, connaissant ses qualités humaines et professionnelles.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Passation-de-service-le-...

