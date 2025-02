Passation de service à ROMOVILLES : Mme Sow Astou Diokhané passe le flambeau à Serigne Ndiaye, ce jeudi

Après plusieurs défis relevés par l’aide de ses collaborateurs, elle a aussi salué leur apport dans le travail. Partant avec le sentiment d’une mission accomplie, Astou a souhaité la bienvenue et du succès à son successeur.



Ainsi, Serigne Ndiaye, nouveau coordonnateur du Promovilles s’engage à poursuivre le travail afin de rendre les villes plus modernes. Et, il a exposé sa politique et sa vision qui ne seront réalisables qu’avec la collaboration des tous…



Cheikh Pathé Fall