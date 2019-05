Passation de service à l'Aeme: Saër Diop succède à Biram Faye

Saër Diop, le nouveau directeur général de l'Agence pour l'Economie et la Maîtrise de l'Energie (AEME), a pris fonction ce mercredi, à la suite d'une passation de service entre lui et le directeur sortant, Biram Faye.



Au cours de cette cérémonie, les agents de l'Aeme ont exprimé au directeur sortant, toute leur gratitude pour avoir cheminé avec lui pendant et surtout, pour les résultats appréciables réalisés. Ils n'ont pas manqué de réitérer à Saër Diop, leur engagement à relever de nouveaux défis avec lui.



Prenant la parole, le directeur général sortant, Biram Faye a remercié les travailleurs pour la franche et loyale collaboration qui a été le soubassement des résultats obtenus. «Les résultats auxquels nous sommes arrivés, c’est en grande partie grâce à vous les agents. Je remercie le chef de l’Etat pour la confiance renouvelée pendant tout ce temps», indique Biram Faye, par ailleurs nouveau directeur général de l'Agence pour la sécurité de proximité (ASP).



Dans la même veine, il a exhorté les agents de l'Aeme à accorder au nouveau directeur général, le même engagement et la même détermination pour le rayonnement de l'agence.



Pour sa part, le nouveau directeur général, ingénieur polytechnicien, a salué le travail abattu par le directeur sortant. Il a remercié le chef de l’Etat, Macky Sall pour le choix porté sur sa personne.



De même, Saër Diop s'est engagé à ne ménager aucun effort pour continuer l'œuvre de son prédécesseur.