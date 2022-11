Passation de service à l'Onas : Mamadou Mamour Diallo pour l'éradication des eaux usées et appuyer le personnel Rédigé par leral.net le Lundi 7 Novembre 2022 à 20:42 | | 0 commentaire(s)| C'est avec des doléances et un préavis de grève que la personnel de l'Onas a accueilli le nouveau Directeur général, Mamadou Mamour Diallo. Son prédécesseur, Ababacar Mbaye, les a appelés à la collaboration pour que la société aille de l'avant. Quant à Mamadou Mamour Diallo, il a assuré que sont objectif est de tout faire pour les Sénégalais sortent des eaux usées et des eaux pluviales. Quant aux revendications du personnel, il argue qu'il fera tout aussi pour les satisfaire.



