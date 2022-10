Passation de service au COSEC : Mamadou Ndione passe le flambeau à Abdoulaye Diop

Ce jeudi 20 octobre s’est tenue la cérémonie de passation de service entre le Directeur général sortant, Mamadou Ndione et le Directeur général entrant Abdoulaye Diop, au Conseil sénégalais des chargeurs ( COSEC ).

A l’occasion de cette rencontre, Mamadou Ndione a réitéré son engagement auprès du Président Macky Sall, remercié ses collaborateurs et, est revenu sur ses réalisations durant ses cinq années de service.

Quant à son successeur, Abdoulaye Diop, il s’est engagé à continuer le travail et à mener le Cosec à bon port.

La cérémonie s’est passée dans une bonne ambiance et s'est terminée par une remise de cadeaux, dont un portrait.