Passation de service au Ministère de la Jeunesse: Néné Fatoumata Tall et Pape Malick Ndour, comme on se retrouve ! Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Septembre 2022 à 20:15 | | 0 commentaire(s)| C'est dans la plus grande sobriété que Néné Fatoumata Tall a passé le témoin à Pape Malick Ndour, au ministère de la Jeunesse. Ce dernier a félicité l'ancienne ministre et compte marcher sur ses pas, comme au temps où ils ont cheminé ensemble au Prodac.



