Passation de service au ministère de la Famille et des Solidarités: Le projet de loi sur la protection sociale, une urgence pour la nouvelle Ministre, Maïmouna Dièye Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2024 à 00:29 | | 0 commentaire(s)| Lors de la cérémonie de passation de service entre Thérèse Faye Diouf, Ministre de la Femme, de la Famille, de l'Équité et du Développement Communautaire sortante a confié le projet de loi sur la protection sociale qui est une urgence à Maïmouna Dièye, Ministre de la Famille et des Solidarités entrante, qui compte ne ménager aucun effort pour la réussite des projet du ministère.



Accueil Envoyer à un ami Partager