Passation de services Ministère des Sports: Ibrahima Wade, Vice-président exprime la disponibilité du CNOSS à relever davantage de défis pour le sport sénégalais Ibrahima Wade, Vice-Président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais a eu l’honneur de porter aujourd’hui, la parole de Mamadou Diagna Ndiaye et du mouvement olympique et sportif, à la cérémonie de passation de services entre Matar Ba et Yankhoba Diattara. Il indique cette cérémonie, constituant un moment important pour les acteurs du sport, consacre le passage de témoin à la tête du département des sports.

Ibrahima Wade, vice président du CNOSS, portant la parole de Mamadou Diagna Ndiaye a félicité le Ministre des Sports sortant Matar BA pour les œuvres accomplis ensemble et les succès engrangés, pendant ces huit années à la tête de ce grand département. Il s’agit, dit-il, d’un travail gigantesque et important qui a valu à notre pays, les victoires à la CAN de Basket Féminin en 2015, plusieurs titres de champions d’Afrique en Karaté, Taekwondo, Judo, Athlétisme, de Lutte etc. L’homme n’a pas oublié bien sûr le trophée historique de la Coupe d’Afrique de Football au Cameroun 2021.



« Au-delà des performances sportives sur les terrains de jeu, la gestion du sport sénégalais est également caractérisée par son état pacifié et par la claire conscience qu’ont en commun tous les acteurs sportifs que nous sommes, d’œuvrer à positionner le sport comme un secteur majeur dans le développement économique et social de notre pays, un secteur utile, qui rapporte gros.



Monsieur le Ministre Matar BA, si nous avons pu atteindre ces résultats, nous le devons à votre sens de l’écoute, à l’attention et la considération toute particulière que vous avez toujours accordés aux sportifs, aux acteurs, aux dirigeants, et qui est illustré par la parfaite entente entre le CNOSS et le Ministère des sports durant tout votre séjour au Ministère des Sports », a rappelé Ibrahima Wade.



D’après lui, la famille sportive toute entière salue le travail de Matar Ba à la tête de ce grand département. « Avec votre expérience de dirigeant sportif chevronné, pétri de compétences, il est certain que d’autres défis vous attendent dans l’œuvre de construction de notre chère nation. Nous vous souhaitons plein succès dans le chemin qui sera le vôtre pour servir la République. Vous passez le témoin à votre collègue et ami le Ministre Yankhoba DIATTARA. Vous lui passez certes beaucoup de dossiers », relève-t-il.



Mais, il a souligné un chantier important légué au nouveau Ministre des Sports. Il s’agit de la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, dont Matar Ba a été un des artisans initiateurs, pour avoir été des nôtres, en Octobre 2018 à Buenos Aires, au sein de la délégation conduite par le Président de la République Macky Sall. « Vous aviez signé le contrat d’hôte avec le Président Mamadou Diagna Ndiaye », dit-il.



S’adressant au successeur de Matar Ba, il a souhaité la bienvenue à ce dernier, et l’accueille à grands bras au sein de la communauté sportive. Une communauté à laquelle, Yankhoba Diattara appartient déjà du reste. « L’espoir est permis si l’on en juge par vos résultats à la tête du Ministère des Télécommunications et des TIC. Le dynamisme qui vous caractérise a toujours été perçu dans les différentes fonctions que vous avez occupées. La famille sportive vous accueille donc avec plaisir, et vous assure de son entière disponibilité à cheminer ensemble pour relever encore plus de défis pour le sport sénégalais. Soyez assuré de notre collaboration, accompagnement, conseils et soutien de toute nature pour l’atteinte des objectifs à vous assignés » a promis Ibrahima Wade.



Le Vice-président du Cnoss reste persuadé que le chemin balisé par Matar Ba sera renforcé et les acquis déjà obtenus serviront de support pour aller davantage de l’avant dans cette noble mission d’émancipation des jeunes dévolus au sport et aux populations fervents défenseurs de leur pays à travers les sports, tous confondus. « Les défis qui attendent notre pays sur le plan sportif dans les prochains mois et années à venir sont énormes avec notamment la Coupe du Monde Qatar 2022 en novembre prochain, mais également les JOJ Dakar 2026 pour lesquels votre département est déjà très engagé au sein du Comité d’Organisation, ainsi dans les différents groupes de travail mis en place. Ensemble, nous allons poser des jalons importants pour le succès de ces jeux mémorables et historiques en Terre Africaine, tout à l’honneur de notre cher Sénégal », insiste-t-il.



Le mouvement olympique accompagné de toutes les fédérations sportives nationales, retient-on, sera aux côtés du Ministre des Sports, pour qu’ensemble, tous ces défis et chantiers qui attendent, soient couronnés de succès éclatant. « C’est pour l’ensemble du mouvement sportif, l’occasion de rendre hommage à MackySall, Président de la République du Sénégal, pour les importantes mesures en faveur du sport qui ont valu et nous valent encore de grands succès. Sous son magistère en effet, le sport sénégalais a atteint un niveau de performance jamais égalé », reconnaît-il.









