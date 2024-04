Passation de services au MEN: Le Ministre Moustapha Mamba Guirassy trace sa feuille de route .

Le Professeur Moussa Baldé, Ministre de l’Education Nationale passe le temoin à Moustapha Mamba Guirassy. Cette cérémonie de passation de service qui s’est tenue ce jeudi à Diamniadio a vu la participation des Organisations non gouvernementales qui s’activent dans le secteur éducatif , des partenaires techniques et financiers, des syndicats de l’éducation et des associations de parents d’élèves . Une occasion saisie par le Ministre sortant , le Pr Moussa Baldé de revenir sur les grands points de la politique éducative du régime de Macky Sall. A cette occasion , il a pu étaler les grandes réalisations qui ont été faites par les différents MEN qui se sont succédés à la tête du département ministériel sous le régime de l’ancien Président de la République Macky Sall .Le tout nouveau MEN quant à lui a lancé un appel aux acteurs du secteur éducatif. « On remercie d’abord le Président de la République Bassirou Diomay Diakhar Faye , pour la confiance placée en nous . C’est un défis que nous comptons relever . Le président de la République considère l’éducation et la formation comme des moteurs de transformation du pays. Il accorde un intérêt particulier au secteur éducatif .Ce que je mets sur la table c’est de former dans un horizon temporel de quinze ans , le jeune sénégalais que nous voulons. C’est cela qui manquait au système , pour transformer comme nous voulons ce pays . C’est un jeune sénégalais adossé à un capital spirituel mais nous avons aussi des confréries, des guides religieux et qui ont façonné ce que nous sommes et qui ont façonné ce pays », a déclaré le Ministre de l’Education National qui a pris fonction ce jeudi à Diamniadio.

