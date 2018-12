Accueil Envoyer Partager sur facebook Passeports de Benalla : Macron tente de calmer la colère de l’opposition Rédigé par Alain Lolade le 29 Décembre 2018 à 13:23 Alexandre Benalla fait à nouveau parler de lui. L'ancien responsable à la sécurité d'Emmanuel Macron est au cœur d'une nouvelle affaire qui embarrasse l'Elysée.







il y a quelques jours, Alexandre Benalla s’était rendu au Tchad en Compagnie d’un groupe d’investisseurs. Son voyage à N’djamena avait fait beaucoup parler et le fait qu’il soit toujours en possession de ses passeports diplomatiques, a fait réagir de nombreuses personnalités de l’opposition.



Ainsi, de nombreuses figures de Droite et de Gauche s’offusquent du fait qu’Alexandre Benalla n’ait pas été dépossédé de son passeport diplomatique après sa mise à pied il y a quelques mois, après l’affaire des manifestations de Mai dernier. Des personnalités politiques se sont demandé si l’administration était sérieuse, car en temps normal, de tels dysfonctionnements ne devraient pas exister.



Sur LCI, Laurence Sailli député LR a notamment déclaré: “Comment est-ce possible que l’Elysée ne le sache pas et le ministère de l’Intérieur non plus ? C’est très inquiétant.” Olivier Faure, le patron du parti socialiste, s’est insurgé contre l’amateurisme des institutions de l’Etat. L’opposition dans son ensemble a demandé au président français de s’exprimer sur cette nouvelle affaire Benalla.



L’Elysée et le Quai d’Orsay sur la défensive



De son côté, L’Elysée et le ministère des Affaires étrangères ont tenté d’apporter des explications pour désamorcer la bombe. Dans un récent communiqué, la présidence française a déclaré qu’elle ignorait qu’Alexandre Benalla utilisait toujours ses passeports diplomatiques.



Elle précisera par la suite qu’après le licenciement de Benalla, les services compétents avaient été saisis afin que l’ancien collaborateur de Macron restitue ses passeports. Le ministère des Affaires étrangères a pour sa part indiqué avoir réclamé les passeports diplomatiques à Alexandre Benalla, en vain.

















