Passeports diplomatiques: des noms de personnes traquées divulgués On en sait un peu plus sur la blacklist remise par le minister de l’Intérieur, Aly Nguoille Ndiaye, concernant les 100 personnes détenant illégalement des passeports diplomatiques.

"L’Observateur" révèle quelques noms des personnes concernées. Le juge Demba Kandj, 1er président de la Cour d’Appel de Dakar, deux enfants de l’ex-ministre du PUDC Souleymane Jules Diop, un fils de l’ex-chef de la diplomatie et actuel ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, sont entre autres, cites par le journal. Mais il n’y a pas qu’eux, le sous-préfet de Dakar, Djiby Diallo, et les dignitaires religieux de Touba (Serigne Cheikh Ibra Mbacké, Serigne Abdou Fatah Mbacké, Serigne Abdou Samath Mbacké), des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et leurs épouses sont également ciblés.



Rappelons que la liste à été remise à la Police des airs et des frontières pour traquer les personnes concernées.

