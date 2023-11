Pastef : Des menaces indirectes envers les Juges, sèment l'Inquiétude sur la stabilité de l'État

Cette influence négative sur le système judiciaire, soulève des préoccupations sérieuses quant à la survie de l'État. L'intervention de Pastef de manière intimidante et coercitive, peut compromettre l'intégrité des juges et affaiblir la confiance du public dans le système judiciaire.



À l'approche du verdict à la Cour suprême, il est impératif de reconnaître que cette situation menace la stabilité de l'État. Les efforts visant à influencer les juges, soulèvent des inquiétudes, quant à l'équité du processus judiciaire et à la protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire.



Il est essentiel que les autorités compétentes agissent rapidement, pour préserver l'intégrité du système judiciaire et garantir que les juges puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance. Le respect de l'État de droit et la protection des institutions judiciaires, sont des éléments cruciaux pour maintenir la stabilité et la confiance dans le fonctionnement de l'État.