Patte d'Oie : M. Diaw, 43 ans exhibe son sexe devant une fillette de 10 ans et tente de la violer Reconnu coupable du délit d'attentat à la pudeur, M. Diaw, 43 ans a été condamné ce vendredi, à 45 jours ferme par le tribunal d'Instance de Dakar. Chauffeur de son état, il avait tenté de violer la fillette Ch. M, âgée de 10 ans.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Septembre 2018 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

La fillette Ch. M avait échappé belle à un viol, la semaine dernière. Alors qu'elle vendait des sachets d'eau au niveau de la Patte d'Oie, elle a croisé sur son chemin le sieur M. Diaw. C'est dans ces circonstances que ce dernier, avait confisqué sa petite bassine, remplie d'eau avant de l'entraîner dans une ruelle.



Là, le célibataire endurci exhibe son sexe et invite sa victime à une relation sexuelle. Prise de panique, celle-ci, crie de toutes ses forces. Alerté par le bruit, le vigile A. L. Sonko rapplique sur les lieux. Arrêté et conduit manu-militari à la police, le mis en cause reconnaît les faits.



Attrait ce vendredi, devant le tribunal d'Instance de Dakar pour attentat à la pudeur, M. Diaw adopte le système de défense de la dénégation. Il soutient qu'il avait exhibé son sexe pour pisser. " Je n'avais pas l'intention de violer la fillette. C'est elle qui m'avait trouvé sur les lieux en train de pisser. Mais, dès qu'elle a vu mon sexe, elle s'est mise à pleurer", a allégué le prévenu, silhouette frêle, vêtu d'une chemise de couleur bleue, assortie d'un pantalon jean.



Mais la gamine a maintenu ses déclarations préliminaires. " Lorsqu'il a pris ma bassine, je l'ai poursuivi pour la récupérer. Une fois dans une ruelle, il a sorti son sexe et il m'a demandé de coucher avec lui. Là, j’ai hurlé et le vigile qui était aux alentours est intervenu", a soutenu la partie civile.



Son civilement responsable qui a accordé le pardon au prévenu n'a pas réclamé de dommages et intérêts.



Dans son réquisitoire, le parquet a souligné que le prévenu pourrait être poursuivi pour tentative de viol et pédophilie. " Comme, il n'y a pas eu de contact physique, j'ai retenu l'attentat à la pudeur. Et, le prévenu avait fait des aveux circonstanciés devant les enquêteurs. Donc, la version qu'il a tenue à la barre ne saurait prospérer. Il n'a même pas le droit d'exhiber son sexe en plein jour devant cette fillette", a relevé le maitre des poursuites. Ainsi, il a requis un an d'emprisonnement ferme contre le prévenu.



Quant à la défense, elle a sollicité la relaxe, à titre principal. Et, une application bienveillante de la loi, à titre subsidiaire.

Selon Me Aboubacry Barro, son client n'avait aucunement l'intention d'entretenir une relation sexuelle avec sa victime. Puisqu'il est impuissant.



Au terme de sa plaidoirie, le juge a condamné le prévenu à une peine d'avertissement de 45 jours ferme.



Kady FATY Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook