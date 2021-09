Patte d'Oie: Un véhicule calciné à la cité Impôts et Domaines

Panique à la cité Impôts et Domaines. Un taxi a été retrouvé complètement calciné à ladite cité, dans la commune de Patte d’Oie.



L’origine du feu reste inconnue pour le moment. Mais selon des sources de "L'As", le feu a eu lieu vers 06h du matin. Alertés, les sapeurs-pompiers, malgré la rapidité de leur intervention, ont trouvé que le feu avait complètement consumé la voiture.



Les éléments de la police des Parcelles assainies qui étaient sur les lieux, ont ouvert une enquête.

