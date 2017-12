Paul Hirschson, ambassadeur d’Israël au Sénégal:« Jérusalem n’a jamais été la capitale du peuple palestinien

« Nous savon pertinemment que Jérusalem n’a jamais été la capitale du peuple palestinien, parce qu’ils n’ont pas un Etat. Jérusalem est notre capitale, la capitale d’Israël depuis 70 ans. Jérusalem est depuis 3 000 ans, un pays du Peuple juif et aussi, une idée Juive. Il n’y aura pas de paix sans Jérusalem comme capitale d’Israël. Jérusalem, capitale d’Israël, il y aura la paix.



C’est une grande contribution, une idée positive. Et nous sommes très contents que les Etats-Unis aient reconnu et accepté la réalité. Nous pensons que beaucoup plus de pays vont faire la même chose dans le futur. C’est une autre étape dans la lutte pour la paix entre nous et tous les pays arabes.



Nous sommes déjà arrivés à un accord de paix avec l’Egypte, qui est un partenaire stratégique avec Israël, avec la Jordanie, aussi un partenaire économique très important. Nous sommes déjà le premier partenaire économique palestinien, nous avons des agréments avec eux. C’est clair, nous savons qu’il y a des choses qui ne sont pas encore résolues. Pour cela, nous devons continuer les négociations. Ensemble nous et les Peuples arabes, spécialement les Palestiniens, nous allons trouver la paix".









