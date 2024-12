Paul Kagame prêt à se battre si nécessaire avec la RD Congo, Jean Thierry Monsenepwo valse et joue avec la sensibilité de ce conflit Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2024 à 19:16 | | 0 commentaire(s)| Dans un entretien exclusif accordé à France 24, le président rwandais Paul Kagame a abordé les relations tendues entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC). Affirmant la préparation de son pays à un éventuel conflit armé, Kagame a également réfuté les accusations de génocide portées par son homologue congolais, Félix Tshisekedi.

Interrogé par France 24, le président du Rwanda, Paul Kagame, a déclaré que son pays est prêt à entrer en guerre avec la République démocratique du Congo (RDC) si nécessaire. Dans cette interview exclusive avec le media français, Kagame a répondu aux récentes accusations de son homologue congolais, Félix Tshisekedi, qui avait affirmé que le Rwanda organisait « un génocide » dans l’Est de la RDC. « Nous sommes prêts à nous battre », a déclaré Kagame. « Nous n’avons peur de rien », a-t-il ajouté.



En retour, Kagame a accusé Tshisekedi d’orchestrer le retour d’une « idéologie génocidaire » qui vise les Tutsis congolais dans l’Est de la RDC. « Si vous accusez d’autres personnes de ce dont vous êtes coupable, c’est que quelque chose ne va pas dans votre tête« , a affirmé le président rwandais.



Malgré les dénonciations de plus en plus fréquentes de la part des pays occidentaux concernant la présence de soldats rwandais en RDC, Kagame a refusé de confirmer ces accusations. Il a insisté sur la nécessité d’examiner les causes profondes des tensions actuelles entre les deux nations.



Alors qu’il se prépare à briguer un quatrième mandat lors de l’élection présidentielle du 15 juillet, Kagame a nié que le scrutin soit verrouillé et joué d’avance. Répondant pour la première fois aux accusations d’un consortium de médias, selon lequel il mène une campagne de répression et d’assassinats contre ses opposants au Rwanda et à l’étranger, Kagame a rejeté ces allégations comme infondées.



Au même moment Jean Thierry Monsenepwo valse sur le conflit opposant la République Démocratique du Congo (RDC) au Rwanda et joue sur la sensibilité de ce conflit.





Accueil Envoyer à un ami Partager